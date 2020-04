̀    ̀    -: 110 sorrisi

Il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” continua ad assicurare l’assistenza di sempre, modificando solo i percorsi. In via di ultimazione i video-tutorial realizzati dalle Ostetriche e dai Ginecologi per continuare a stare vicini alle mamme pur stando lontani.

Intanto, un dato ci piace darlo quale segno di speranza. Negli ultimi mesi, infatti, siamo stati e siamo bombardati dai numeri. Cifre che scandiscono le nostre giornate ricordando la gravità di questa epidemia, il Covid 19.

Dalla Unità Operativa Complessa di “Ginecologia e Ostetricia” arriva un bel numero: 110. Sono le nuove vite che nel mese di marzo hanno portato sorrisi e speranza, appunto.

Marzo ha rappresentato un momento critico per la pandemia ma non è riuscita a battere la cicogna che merita la lode ai suoi 110 viaggi.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia