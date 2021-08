Al Verdi sbarca Italia Opera Talent

di Olga Chieffi

Il primo talent show, dedicato completamente al canto lirico, partirà dal palcoscenico del Teatro Verdi di Salerno. Sarà il nostro Canio, Gianluca Terranova, che debutterà nell’arena all’aperto del Teatro Ghirelli in Pagliacci, a lanciarlo, poiché è proprio lui l’ideatore e conduttore del programma Sky, che partirà il 4 ottobre prossimo e vedrà con lui in video Sergio La Stella pianista e direttore d’orchestra, Sabrina Picci nel ruolo di narratrice e Giovanni Pelliccia, co-conduttore e regista degli operacorto. Italia Opera Talent ha diverse sezioni, comprenderà otto puntate in prime time e dieci in day time e sarà una vetrina per giovani all’inizio della propria carriera, un approfondimento per coloro che studiano, un momento d’intrattenimento popolare per chi conosce e ama l’opera lirica, nonché uno spazio promozionale per i professionisti del settore. La prima serie di Operatalent è dedicata a Enrico Caruso, per il centenario della sua morte. All’interno del programma si svolgerà una gara di giovani talenti della lirica, al quale potranno partecipare cantanti da tutto il mondo. Si potrà partecipare nel settore Operacorto dedicato a cantanti lirici che non abbiano superato i 36 anni di età e per la quale si cercano: 3 soprani, 3 tenori, 2 baritoni, 2 bassi, 2 mezzosoprani, per realizzare, appunto dei corti di opere quali Traviata, Bohème, Rigoletto, Elisir d’amore e Don Giovanni, la sezione dedicata ad Enrico Caruso, in cui si dovranno presentare tre canzoni napoletane, ancora si sceglierà un talento in ascesa, tra tutti gli under trenta che possiedano doti liriche ragguardevoli, anche se non ancora pronte per la professione e iscritti ad un istituto musicale, e la Promessa del futuro degli under 20, mentre per la proclamazione del miglior talento Senior sono ammessi cantanti lirici che abbiano superato i 36 anni di età, che abbiano una voce importante e che non siano in carriera da solisti, una sezione, questa, aperta anche ai coristi professionisti. Internazionale la giuria, che schiera quale Presidente Giuseppe Cuccia, Consigliere Artistico del National Center for the Performing Arts of China in Pechino, Patrizia Pace Soprano e docente di Canto, Antonio Marzullo, padrone di casa, segretario artistico del Teatro Verdi, James Imam, critico musicale di diverse testate internazionali, mentre per la giuria per l’assegnazione delle menzioni speciali ci saranno Lyndon Terracini, General Manager Opera Australia e Tomer Zvulun Direttore artistico dell’Atalanta Opera. Nel corso delle puntate, che saranno registrate tutte nel nostro teatro, con una super finale prevista per il 12 ottobre, in cui un candidato tra i 12 in gara, sarà scelto per l’Opera Australia da Lyndon Terracini, un altro sarà scelto per l’Atlanta Opera da Tomer Zvulun, i quali assegneranno loro anche un premio di 1000 euro, e ancora, il miglior talento social in cui il candidato dovrà creare e pubblicare un post sui propri social (Facebook, Instagram e/o TikTok), Il post che riceverà più interazioni in assoluto, considerando like, visualizzazioni e condivisioni vincerà il premio in denaro di 500 euro. Il cast dell’operacorto vincitore, invece, verrà scritturato per la produzione cinematografica del film, programmata nel 2022. Il film verrà distribuito in tutti i Festival internazionali e successivamente messo in onda nei migliori canali di distribuzione, oltre che sul canale Sky Hd Explorer 176. Ricordiamo che il teatro Verdi non è nuovo a lanciare voci fuoriuscite dai talent. Indelebile il debutto di Matteo Macchioni, direttamente da Amici, nell’Elisir d’Amore firmato da Oren e Mirabella, che non possedeva ancora una voce matura né tecnica adatta a presentarsi su di un palcoscenico così prestigioso, pur avendo già compiuto ventisette anni. Speriamo, invece di scoprire e lanciare nuove e belle voci, come l’Agresta, la Fiume e tante tante altre, che oggi calcano i palcoscenici internazionali.

