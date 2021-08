Da lunedì partono le navi veloci che collegano le due costiere

Di Monica De Santis

Da domani riprende anche il servizio di collegamento via mare con le località del Cilento. A darne notizia Luigi Casola, Presidente Coast Lines Spa, che curerà gli spostamenti. Un servizio che sarà attivo dal lunedì al venerdì con partenza da Salerno – Molo Manfredi alle ore 7:45 per raggiungere i porti di Agropoli e San Marco e per proseguire poi per Amalfi e Positano. Grazie a tale collegamento sarà possibile collegare le due coste, quella del Cilento e quella Amalfitana, fanno sapere dalla Coast Lines. Dunque come abbiamo detto la partenza è programmata per le 7,45 dal molo Manfredi di Salerno, si arriverà per prima ad Agropoli. Poi alle 8,55 si riparte per proseguire fino a San Marco di Castellabate. Giunti nella cittadina dove è stato girato il film “Benvenuti al Sud”, il traghetto ripartirà alle 9,20 per raggiungere Amalfi. Da qui alle 10,35 ripartirà per giungere alle 10,55 a Positano. “In questo modo, daremo la possibilità ai turisti che si trovano in vacanza in Cilento di poter raggiungere l’altra costiera salernitana senza dover far prima tappa a Salerno. Un collegamento diretto che siamo sicuri sarà molto apprezzato non solo dai turisti, ma anche dai tanti residenti di queste località che vorranno trascorrere una giornata in costiera amalfitana”. Per il ritorno gli orari saranno alle ore 17 partenza da Positano. Arrivo alle ore 17,30 ad Amalfi, per poi proseguire verso San Marco di Castellabate dove si giungerà intorno alle ore 18,45. Si arriverà poi ad Agropoli alle ore 19,10 e infine ultima fermata Salerno Molo Manfredi prevista per le ore 20,15.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia