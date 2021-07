In occasione del suo 50° anniversario, l’Hotel Margherita di Praiano si veste di jazz con una rassegna musicale che vedrà esibirsi musicisti riconosciuti nel panorama italiano e internazionale. Nell’incantevole terrazza dell’Hotel Margherita, sospesa sul mare nell’abbraccio dei Monti Lattari, cinque appuntamenti all’insegna del ritmo oscillante e sincopato della musica jazz per celebrare la storia di un hotel dove l’ospitalità è di casa e la vita ha un sapore dolce e antico, al riparo dalla frenesia quotidiana. Sin dai suoi esordi negli anni Settanta, l’Hotel Margherita ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità praianese, dove sentirsi accolti come in famiglia, in un’atmosfera genuina e rilassata. Furono Giuseppe e Margherita di ritorno dall’America a restaurare la casa di famiglia e a dar vita all’albergo. Oggi sono la figlia Suela e il marito Andrea Ferraioli a continuare questa storia di famiglia, fatta di saperi e tradizioni antiche, mentre Margherita continua a prendersi cura dei suoi ospiti, condividendo con loro quel sapere gastronomico di lunga tradizione. La rassegna Hotel Margherita in Jazz partita giovedì 24 giugno con il magistrale duo pugliese No Strings Attached prosegue il 24 luglio sarà la volta dei Midtown Hammond Trio, nati a Roma nel 2017 dall’incontro di alcuni dei migliori giovani e giovanissimi musicisti del panorama jazz europeo; il 22 agosto vedrà l’esibizione del gruppo ternano B.A.D. Trio feat Lorenzo Bisogno. Il quarto appuntamento con il jazz è il 29 agosto con Alessandro Florio Trio che incontra la tromba superlativa di Giovanni Amato. La rassegna si concluderà martedì 21 settembre con il sound caldo e atemporale del Federica Carmen Santoro Trio. La rassegna Hotel Margherita in Jazz è curata da Imma Tralli e Roberto Pontecorvo. L’ingresso ai concerti è interamente gratuito. L’inizio del primo concerto (24 giugno) è alle 19.00, è consigliabile prendere posto alle 18.45. Se si desidera prolungare il piacere della serata, dopo la performance musicale l’Hotel Margherita aprirà le danze del Ristorante M’ama. Cena con Menù Degustazione e Vini della Costa d’Amalfi abbinati. Il 24 giugno sarà il vignaiolo Gaetano Bove delle Cantine San Francesco a raccontare e far degustare i suoi vini agli ospiti. Per i futuri appuntamenti ci saranno i vignaioli Raffaele Palma (24 luglio), Patrizia Malanga (22 agosto), Luigi Reale (29 agosto) e Marisa Cuomo (21 settembre). Cena al costo fisso di 50,00€. È obbligatoria la prenotazione sia al concerto, sia al concerto + cena. Posti limitati.

