Piastrella: “Ho ancora qualche dubbio sulla scelta della location, aspetto il bando”

di Monica De Santis

“Ho ancora qualche dubbio sull’area individuata, ma per il momento aspetto la pubblicazione del bando”… così Ugo Piastrella, attore, regista e direttore artistico del Teatro Nuovo di Salerno, sulla decisione dell’amministrazione comunale di realizzare un’arena al Parco del Mercatello in sostituzione dell’Arena del Mare, che come detto in diverse occasioni quest’anno sarà allestita solo per una quindicina di giorni… “Tutto dipenderà dalla capienza. Se i posti disponibili sono 300 allora il massimo che potrò fare sono spettacoli della mia compagnia, se invece si inizia a ragionare dai 500 posti in su, allora posso confermare la mia richiesta di avere cinque date per cinque spettacoli di attori molto conosciuti al pubblico salernitano. Purtroppo quest’anno la capienza è fondamentale, perchè da quello che ci hanno detto il Comune metterà a nostra disposizione solo l’area e i servizi di accoglienza, mentre il service lo dobbiamo pagare noi, a questo si deve aggiungere la siae e ovviamente il costo dei vari spettacoli. Ecco perchè per rientrare delle spese dobbiamo avere posti a disposizione e sperare di riuscire a vendere i biglietti. E qui tocchiamo un altro tasto dolente. L’Arena del Mare è una struttura collaudata, le persone la conoscono. Ora invece è un salto nel buio perchè non sappiamo il pubblico come reagirà, se sceglierà di venire a Mercatello oppure no”.

