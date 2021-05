La storia del codista salernitano arriva in teatro

di Monica De Santis

Parzialmente basato sulla storia vera di Giovanni Cafaro, un salernitano trasferitosi a Milano circa 18 anni fa e che dopo aver perso il suo lavoro si è inventato il lavoro del ‘codista’, uno che si mette in coda per altre persone a pagamento, l’attrice Marleen Scholten costruisce un nuovo testo sul tema dell’attesa in una società nella quale siamo costantemente spinti a correre, per riflettere sull’idea “rivoluzionaria” di fermarsi, riappropriandosi finalmente del proprio tempo, e affrontando un concetto sempre più fuggevole come quello dell’identità.. In questi tempo…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia