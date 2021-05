Enzo De Santis e Michele Marciano sono i titolari di Barber Shop and hair stylist, in via Porta Eliana al centro

di Erika Noschese

Aprire una nuova attività, in centro cittadino e in piena zona rossa. È stata questa la sfida vincente dei soci Enzo De Santis e Michele Marciano che, circa tre mesi fa, hanno deciso di aprire il loro Barber Shop and hair stylist, in via Porta Eliana, 17. “Abbiamo deciso di aprire l’attività in pieno lockdown con una mission specificare: dare ai giovani che nella prima fase emergenziale avevano perso il lavoro, di rimettersi all’opera – hanno dichiarato Enzo De Santis e Michele Marciano – Soprattutto, con il mio socio Michele Marciano abbiamo deciso di puntare molto su quei ragazzi che, a causa delle tante difficoltà, erano costretti al lavoro a domicilio, da “abusivi” e infatti con le nuove assunzioni abbiamo deciso di puntare tutto sui ragazzi”. Attualmente, all’interno del barber shop, ci sono sei postazioni – tutte operative nel pieno rispetto delle norme anti contagio – e ogni nostro dipendente ha una formazione ben specifica, così da dare a tutti la possibilità di emergere e far conoscere il proprio stile. Enzo e Michele, da anni ormai, si dedicano anche e soprattutto alla formazione, girando per l’Italia e all’esterno e, ha aggiunto De Santis, “presto qui ci saranno corsi personalizzati per il mondo del barber”…

