Cerullo e Frusciante incontrano le associazioni del territorio

Si è svolto qualche giorno fa l’incontro tra l’assessore al Commercio Elia Frusciante, l’Assessore ai lavori pubblici Pietro Cerullo e le Associazioni Confcommercio, Centro Commerciale Naturale, Vivi Battipaglia e Associazione Rinascita, nelle persone dei rispettivi presidenti Massimo Sorvillo, Franco Rusto, Patrizio Melella e Lucia Ferraioli. Diversi i punti oggetto di discussione. Tra questi, in primis, l’intenzione dell’amministrazione comunale di aderire ai distretti commerciali ideati dalla Regione Campania; conditio sine qua non per intercettare i relativi finanziamenti da utilizzare per il rilancio del commercio battipagliese. Ma vi è di più! Con il ripristino del Centro Commerciale Naturale, nel corso del predetto incontro, si è pensato, altresì, di creare una piattaforma on line in cui promuovere l’esercizio di vicinato e siti commerciali e-commerce. Inoltre, l’Assessore Cerullo ha edotto i presenti sull’imminente riqualificazione sia di piazza “Aldo Moro” con il ripristino, già a partire dai prossimi giorni, delle fontane ivi allocate, che di piazza della Repubblica, mentre l’Assessore Frusciante ha garantito la piantumazione di diverse piante in città.

