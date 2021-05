Alessandra De Sio neo presidente del Circolo Legambiente

di Pina Ferro

Alessandra De Sio è il neo presidente del Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”. La designazione è arrivata al termine del congresso del circolo Legambiente, avvenuta ieri. Il nuovo direttivo nasce all’insegna della continuità ma al tempo stesso dell’innovazione. Dopo la presidenza di Elisa Macciocchi, sociologa attiva nelle politiche giovanili e del lavoro che da oggi guiderà le attività di progettazione dello stesso circolo, subentra Alessandra De Sio, professionista del marketing delle organizzazioni, da tempo specializzata nella comunicazione etica e scientifica. L’intero direttivo è composto da Emanuele Siano, comunicatore sociale e formatore in competenze digitali, nel ruolo di vice presidente; Pasqualina Pannone, tesoriera ed esperta di rendicontazione della progettazione sociale; Raffaele Di Nicola, specializzato in ecoreati e già membro del CeAG (centro di azione giuridica) di Legambiente; Giuliano Polichetti, specialista in farmacologia e tossicologia, da oggi responsabile scientifico; Marica Pepe, esperta nell’organizzazione di eventi culturali; la giornalista Maria Carla Ciancio, responsabile ufficio stampa e relazioni con i media e Michele Buonomo, figura istituzionale e storica della Legambiente, a cui sono affidate le relazioni istituzionali. Il nuovo gruppo, con il fondamentale sostegno dei suoi soci, inaugura le proprie attività in un momento complesso, segnato dalla pandemia e dalle molte limitazioni che ad essa conseguono e soprattutto all’interno di uno scenario socio-economico delicato…

